Переселенцы в Киеве получат продукты от Гуманитарного штаба Ахметова

Как сообщила координатор организации Елена Лебедь, на этой неделе к ним поступило 750 наборов с продуктами от Гуманитарного штаба Ахметова, с которым волонтеры сотрудничают с августа 2014 года. За этот период волонтеры получили и раздали более 4000 продуктовых наборов от Гуманитарного штаба.

Одной из базовых потребностей переселенцев являются продукты питания, поскольку многие из них не имеют постоянной работы и заработка.

«С наступлением холодов переселенцы больше всего нуждаются в теплой зимней обуви. Ее катастрофически не хватает. Также спрашивают одежду, теплые одеяла. И, конечно же, продукты питания, - рассказывает координатор «Волонтерской сотни» Елена Лебедь. – В эту среду мы начали раздачу поступления продуктов от Гуманитарного Штаба. Как всегда, ждем переселенцев в нашем офисе на ул. Фроловской 9/11».

Общественная организация «Волонтерская сотня» помогает в адаптации переселенцам, переехавшим в Киев и Киевскую область. Большинство из них испытывают трудности с жильем и работой. Гуманитарную помощь для переселенцев волонтерам передают общественные организации, благотворительные фонды и просто неравнодушные люди из разных областей страны.