Переселенцы в Киеве получат продукты от Гуманитарного штаба Ахметова
Вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые временно проживают в Киеве, продолжают получать помощь от общественной организации «Волонтерская сотня»
Как сообщила координатор организации Елена Лебедь, на этой неделе к ним поступило 750 наборов с продуктами от Гуманитарного штаба Ахметова, с которым волонтеры сотрудничают с августа 2014 года. За этот период волонтеры получили и раздали более 4000 продуктовых наборов от Гуманитарного штаба.
Одной из базовых потребностей переселенцев являются продукты питания, поскольку многие из них не имеют постоянной работы и заработка.
«С наступлением холодов переселенцы больше всего нуждаются в теплой зимней обуви. Ее катастрофически не хватает. Также спрашивают одежду, теплые одеяла. И, конечно же, продукты питания, - рассказывает координатор «Волонтерской сотни» Елена Лебедь. – В эту среду мы начали раздачу поступления продуктов от Гуманитарного Штаба. Как всегда, ждем переселенцев в нашем офисе на ул. Фроловской 9/11».
Общественная организация «Волонтерская сотня» помогает в адаптации переселенцам, переехавшим в Киев и Киевскую область. Большинство из них испытывают трудности с жильем и работой. Гуманитарную помощь для переселенцев волонтерам передают общественные организации, благотворительные фонды и просто неравнодушные люди из разных областей страны.