Магазины, где продают алкоголь и табак несовершеннолетним, закроют

Магазины и киоски, в которых продают спиртные напитки и сигареты подросткам, будут закрывать. Такое решение подготовила криворожская местная власть, изучив проблему подросткового пьянства и табакокурения сообщает "Немецкая волна". За последние 5 лет количество школьников, которые употребляют алкоголь и курят, в Кривом Роге увеличилась на 17%.

Предпринимателей, в чьих торговых точках будут продавать алкоголь и сигареты подросткам, будут лишать лицензии на право коммерческой деятельности. Будет проверять киоски и магазины специальная постоянно действующая комиссия, в состав которой будут входить представители милиции, местной власти и налоговики. Необходимость усиления ответственности за нарушение правил торговли в горсовете Кривого Рога объясняют бездействием предусмотренных законом санкций. "Прибыли от продажи пива и сигарет школьникам значительно превышают размеры штрафов", - сообщает председатель городского управления развития предпринимательства Надежда Подоплелова, - "а 25 метров, которые должны быть между торговой точкой и учебными и воспитательными заведениями, для подростков не препятствие". Решение об усилении ответственности за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним депутаты Криворожского горсовета намереваются постановить во время ближайшей сессии. Проверять и закрывать киоски и магазины планируют уже в начале апреля.