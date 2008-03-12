В Беларуси участились случаи бешенства

Ситуация с бешенством в Гомельской области становится опасной, сказал источник в областной ветеринарной службе. Участились случаи нападений на людей как со стороны диких, так и со стороны домашних животных.

Со слов источника, это связано с началом брачного сезона и весенней миграцией животных.

Енотовидная собака покусала человека в Кормянском районе Гомельской области, сообщил пресс-секретарь управления МЧС по Гомельской области Руслан Габрилев.

"Молодого человека ночью возле собственного автомобиля покусала енотовидная собака. Пострадавший убил животное. Труп собаки доставлен на исследование ветеринарам на предмет бешенства", - рассказал Р.Габрилев. Он сообщил, что "с пострадавшим проводят антирабические мероприятия".

В Беларуси уже зафиксирован один летальный исход человека от бешенства. Женщину искусала бешеная кошка.

news.open.by