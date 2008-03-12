На Донетчине с начала года выявлено более 1000 новых ВИЧ-инфицированных

В Донецкой области с начала года выявлено более 1000 новых ВИЧ-инфицированных.

Как сообщили УНИАН в Донецком областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, наибольшее число ВИЧ-инфицированных выявлено с начала года в Донецке – более 270 человек, в Мариуполе – более 160, в Макеевке – более 80, в Славянске и Доброполье – около 30 человек.

При этом в Центре уточнили, что более 100 человек новых ВИЧ-инфицированных выявлены в местах заключения.

Всего за время официальной регистрации с 1987 года в области оперативно выявлено около 40 тыс. ВИЧ-инфицированных. Официально зарегистрировано среди местного населения 26 тыс. 737 ВИЧ-инфицированных.

В Центре также уточнили, что всего в 2007 году в области выявлено 5164 новых ВИЧ-инфицированных, что на 3,3% больше, чем в 2006 году.