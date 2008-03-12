”Завтрак чемпиона” - это овсянка с добавками сои
Традиционные бутерброды "в опале" у врачей
Обезжиренные хлебные злаки с высоким содержанием волокна и добавление в пищу белков сои - лучший завтрак для поддержания здоровья.
По мнению диетологов из Университета Иллинойса, после такого завтрака вам не захочется перекусить вредными продуктами в течение дня и вы будете чувствовать себя бодрым и активным до вечера.
Учёные также установили, что соя уменьшает риск рака груди и простаты, понижает холестерин и триглицериды в крови и эффективно предотвращает развитие ожирения.
Американские врачи рекомендуют начинать утро с употребления овсяных хлопьев с добавлением белков сои, а не с бутербродов, содержащих много углеводов, и не с яичницы с беконом, которая "богата" жирами и холестерином.
Соя должна являться главным и основным компонентом хлебных злаков, а не пищевой добавкой, говорят специалисты. Овсяные хлопья имеют преимущества по сравнению с другими источниками соевого белка, поэтому такой завтрак будет значительнее полезнее для здоровья.