Обезжиренные хлебные злаки с высоким содержанием волокна и добавление в пищу белков сои - лучший завтрак для поддержания здоровья.

По мнению диетологов из Университета Иллинойса, после такого завтрака вам не захочется перекусить вредными продуктами в течение дня и вы будете чувствовать себя бодрым и активным до вечера.

Учёные также установили, что соя уменьшает риск рака груди и простаты, понижает холестерин и триглицериды в крови и эффективно предотвращает развитие ожирения.

Американские врачи рекомендуют начинать утро с употребления овсяных хлопьев с добавлением белков сои, а не с бутербродов, содержащих много углеводов, и не с яичницы с беконом, которая "богата" жирами и холестерином.

Соя должна являться главным и основным компонентом хлебных злаков, а не пищевой добавкой, говорят специалисты. Овсяные хлопья имеют преимущества по сравнению с другими источниками соевого белка, поэтому такой завтрак будет значительнее полезнее для здоровья.

ami-tass.ru