Фармкомпания, завышавшая в 6-8 раз цены на лекарства, уплатит более 272,6 млн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, установлено, что в течение 2013 года фармацевтическая компания, занимающаяся распространением медицинских препаратов, продавала отдельные товары по непомерно завышенным ценам. Это показали результаты проверки, проведенной Государственной инспекцией Украины по контролю за ценами.

Так, на некоторые лекарственные средства начислялись надбавки в 660-880% от оптово-отпускной цены. Как следствие, общество необоснованно получило прибыль в сумме 136 млн 310 тыс. грн.

Госинспекция Украины принял решение взыскать с общества всю необоснованно полученную выручку и наложить на предприятие штраф в размере 100% от незаконно полученных доходов. Таким образом, общая сумма административно-хозяйственных санкций составила 272 млн 621 тыс. грн.

Однако предприятие так и не уплатило указанных средств. Учитывая выявленные нарушения, прокуратура обратилась с иском в административный суд с требованием принудительно взыскать с предприятия незаконно полученные средства.

В дальнейшем Киевский апелляционный административный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.