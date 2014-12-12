Завтра в Украине - сложные погодные условия
15:03, 12 декабря 2014Страна
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Гидрометцентр предупреждает, что завтра в некоторых регионах Украины будет гололедица, налипание мокрого снега и гололед
Фото: УНИАН
Гидрометцентр предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Украине завтра, 13 декабря.
Об этом говорится в сообщении гидрометцентра, обнародованном на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, в западных, северных, а днем местами и в центральных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с; в Украине, кроме юга и большинства центральных областей, местами гололедица; ночью и утром в восточных областях, Крыму и Приазовье местами налипание мокрого снега тот гололед, в южной части местами туман, видимость 200-500 м.
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