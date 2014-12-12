За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, один наш боец получил ранение в результате подрыва на растяжке в районе населенного пункта Пески.