200 детей из пострадавших районов Донбасса проведут зимние каникулы в Австрии

200 детей из пострадавших районов Донецкой и Луганской областей проведут зимние каникулы в Австрии.

Об этом шла речь во время встречи посла Республики Австрия в Украине Вольфа Дитриха Хайма и заместителя министра социальной политики Натальи Федорович, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

В частности, как отметила Федорович, по приглашению правительства Австрии 200 детей из пострадавших районов Донецкой и Луганской областей получили возможность провести свои зимние каникулы в этой стране. Уже известно, что поездка продлится с 8 по 16 января 2015 года, добавила она.

Со своей стороны посол проинформировал, что в Австрии активно готовятся к визиту детей из Донбасса.

"Дети будут размещены на базах, где они смогут при желании заняться зимними видами спорта. Также для них уже готовится интересная культурная программа и содержательный отдых. Мы стремимся, чтобы у них остались самые лучшие впечатления о нашей стране и австрийцах, но самое главное - чтобы они избавились от того стресса, который в силу обстоятельств уже получили", - сказал посол. Также он выразил надежду, что подобные проекты будут готовы реализовать и другие государства.

Федорович отметила, что Минсоцполитики уже активно сотрудничает в этих вопросах с Польшей, Грузией, Молдовой. В частности, в течение 2014 года совместными усилиями правительств этих стран, а также с помощью общественных и благотворительных организаций, международных проектов, с привлечением спонсорских средств, удалось оздоровить на территории указанных государств 8 тыс. детей, родители которых погибли или были тяжело ранены на Майдане или во время антитеррористической операции.