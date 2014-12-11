Если в глазах лопаются сосуды

Сосуды в глазах очень тонкие, поэтому страдают в первую очередь. Обычно они лопаются от постоянного напряжения глаз и их усталости. Длительная работа за компьютером без перерывов, бессонные ночи, яркий свет галогеновой лампы, а также никотин могут спровоцировать разрыв капилляра в глазу. Даже длительное пребывание в помещении с кондиционером неблагоприятно для человеческих глаз.

Старайтесь давать своим глазам отдых. При работе на компьютере через 15-20 минут устраивайте перерыв в работе, отходя от монитора. Во время отдыха не читайте и не смотрите телевизор, чтобы дать глазам отдохнуть полностью.

Чаще бывайте на свежем воздухе, но при этом защищайте свои глаза от ветра, пыли и солнца, которые иссушают слизистую. Умывайте глаза холодной водой, чтобы улучшить в них циркуляцию крови.

Питание имеет важное значение в здоровье сосудов. Для того чтобы ваши кровеносные сосуды были крепкими, ешьте побольше фруктов и овощей, которые имеют темно-зеленый цвет. Например, салат, шпинат, брокколи. Эти овощи содержат самое большое количество веществ, укрепляющих глазные капилляры. При болезненности можно закапать глаза каплями.

Еще одной распространенной причиной разрушения капилляров могут быть хрупкие стенки сосудов. Поэтому если у вас часто лопаются сосуды глаз, проверьте кровь на содержание глюкозы и протромбин, а также следите за своим артериальным давлением.

Провоцировать глазные кровоизлияния может посещение бани с парилкой, сауны, высокие физические нагрузки, перепады артериального давления. Авитаминозы тоже могут стать причиной разрыва глазных капилляров, поэтому ранней весной начинайте прием витаминов, а также старайтесь употреблять в пищу продукты, содержащие рутин и аскорбиновую кислоту.

В глазах все равно лопаются, сходите к офтальмологу. Причиной может быть проблема с сосудами, нарушение внутриглазного давления или же инфекционные заболевания, например, конъюктивит. Только врач сможет установить диагноз и назначить необходимое лечение.