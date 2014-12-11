Полезные свойства мандаринов

В мандаринках содержится витамин С, Д, который обладает противорахитным действием, и витамин К, способный обеспечить эластичность кровеносных сосудов. А вот нитратов в мандаринах не бывает. С лимонной кислотой эти вредоносные вещества не уживаются, пишет nashamama.com.

- Мандариновый сок является полезным диетическим и лечебным напитком. Особенно он рекомендуется детям (даже младенцам) и больным.

- При высокой температуре сок мандарина хорошо утоляет жажду.

- Мандарины используют при лечении астмы и бронхитов. Они содержат большое количество феноликовой аминокислоты, которая называется синефрином. Это хорошо известное противозастойное и противоотечное средство. Для очищения легких от слизи рекомендуется каждое утро выпивать по стакану мандаринового сока.

- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся поносами, очень полезны свежие мандарины и сок.

- Мандариновый сок, употребляемый регулярно и в больших количествах, избавляет от гельминтов (глистов).

- Плоды мандарина прекрасно насыщают организм витаминами в зимнее время.

- Мандарины обладают антицинготным действием, повышают аппетит, улучшают обменные процессы.

- Эфирное масло мандарина поднимает настроение.

- Мандарины и мандариновый сок благодаря фитонцидным свойствам оказывают антимикробное действие.

- Наружное применение мандаринового сока помогает в борьбе с молочницей.

- Сок и плоды мандарина эффективно действуют при дизентерии.

- При обильных климактерических кровотечениях мандарины широко используют как кровоостанавливающее средство.