Полезные свойства мандаринов
Плоды мандарина прекрасно насыщают организм витаминами в зимнее время
В мандаринках содержится витамин С, Д, который обладает противорахитным действием, и витамин К, способный обеспечить эластичность кровеносных сосудов. А вот нитратов в мандаринах не бывает. С лимонной кислотой эти вредоносные вещества не уживаются, пишет nashamama.com.
- Мандариновый сок является полезным диетическим и лечебным напитком. Особенно он рекомендуется детям (даже младенцам) и больным.
- При высокой температуре сок мандарина хорошо утоляет жажду.
- Мандарины используют при лечении астмы и бронхитов. Они содержат большое количество феноликовой аминокислоты, которая называется синефрином. Это хорошо известное противозастойное и противоотечное средство. Для очищения легких от слизи рекомендуется каждое утро выпивать по стакану мандаринового сока.
- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся поносами, очень полезны свежие мандарины и сок.
- Мандариновый сок, употребляемый регулярно и в больших количествах, избавляет от гельминтов (глистов).
- Плоды мандарина прекрасно насыщают организм витаминами в зимнее время.
- Мандарины обладают антицинготным действием, повышают аппетит, улучшают обменные процессы.
- Эфирное масло мандарина поднимает настроение.
- Мандарины и мандариновый сок благодаря фитонцидным свойствам оказывают антимикробное действие.
- Наружное применение мандаринового сока помогает в борьбе с молочницей.
- Сок и плоды мандарина эффективно действуют при дизентерии.
- При обильных климактерических кровотечениях мандарины широко используют как кровоостанавливающее средство.