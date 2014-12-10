Пангасиус - рыба, которая опасна для вашего здоровья

Пангасиус или по-другому Баса — содержит полный букет химикатов, бактерий, гормонов и тяжелых металлов. Эта рыба накапливает в себе высокий уровень мышьяка, а также полихлорированные бифенилы, ДДТ и его метаболиты (ДДТ), хлордан родственных соединений (ЧЛС), металлические примеси, изомеры гексахлорциклогексана, гексахлорбензол и остальные токсичные и опасные побочные продукты растущего промышленного сектора.

Все дело в том, что пангасиус или рыба Баса (белый сом) в основном разводится в реке Меконг во Вьетнаме, которая считается самой загрезненной рекой планеты. В эту реку сбрасывают неочищенные воды химических и кожевенных заводов, канализационных стоков, минеральных удобрений с полей.

Кроме того, при заморозке пангасиуса применяют ту же воду из Меконга. А для того, чтобы ускорить рост рыбы, более чем в 3 раза, из Китая поставляют специальные гормоны, которыми кормят самок. Несмотря на достаточно жесткие требования Евросоюза — производители не разглашают информацию о содержании этих гормонов.

Стоимость пангасиуса настолько мала, что ее в основном продают для бедного слоя населения и отправляют в страны «третьего мира», где ее активно покупают.

Исследователями было зафиксировано, что прием в пишу пангасиуса — приводит к поражению внутренних органов, в особенности печени, а также может служить причиной заболевания крови.

Из-за запрещения продажи пангасиуса во многих странах Европы, а также Канады и Америки, предприниматели добавляют эту рыбу в странный продукт под названием «крабовые палочки» и другие изделия из рыбы.

Множество организаций, которые следят за качеством продуктов питания настоятельно не рекомендуют употреблять в пищу пангасиус и все производные продукты.

Знайте, что закупочная цена килограмма этой рыбы во Вьетнаме 0,01$.

fithacker.ru