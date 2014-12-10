Гуманитарный штаб Ахметова увеличивает интенсивность доставки помощи на Донбасс

В ходе мероприятия будет озвучена информация о направлениях и объемах благотворительной помощи согласно актуальным потребностям жителей Донецкой и Луганской областей.

Также координатор Штаба расскажет о том, в каких городах еще откроются пункты выдачи гуманитарной помощи.

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Адрес: ул. Эспланадная, 20.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова создан 6 августа 2014 года с целью оказания максимальной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий. Штаб работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологическойпомощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.