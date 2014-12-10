С оккупированных территорий уезжает все больше людей, за сутки – более 7 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Фиксируется тенденция резкого увеличения потока переселенцев с территорий, временно подконтрольных террористам, в другие области Украины», - сообщил он.

«Так, за сутки было переселено 7246 человек. В целом с начала проведения АТО переселено более 514 тыс. человек», - сообщил Лысенко.