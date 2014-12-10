В ВР внесен законопроект о признании лекарств, зарегистрированных в Евросоюзе, США, Канаде, Австралии и Японии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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"Реформа системы здравоохранения. Начну с наиболее болезненного - это лекарства. Здесь мы идем на беспрецедентный шаг - в парламент вносится законопроект о фактическом признании всех лекарственных средств и медицинских препаратов, которые прошли регистрацию в следующих странах - ЕС, США, Канада, Австралия и Япония. Это значит, что мы отменяем бюрократическую и коррупционную регистрацию лекарственных средств и медицинских препаратов, которые прошли соответствующую регистрацию и лицензирование в этих странах", - отметил Яценюк.