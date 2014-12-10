Золотые правила совместимости продуктов питания

Раздельное питание сегодня является наиболее обоснованным типом питания. Это отдельная, несмешиваемая еда разных по химическому составу продуктов, иными словами, это употребление некоторых продуктов в разные приемы пищи и через определенные промежутки времени. В современном «бардаке» питания переход на раздельное употребление пищи дает существенный эффект облегчения нагрузки на желудочно-кишечный тракт, пишет novosti-n.org.

Предлагаю тебе основные правила совместимости продуктов питания:

1. Насыщенную белками пищу (протеинами) лучше не употреблять вместе с продуктами с большим содержанием крахмала. Этого не стоит делать, потому что организм не может обрабатывать протеины и крахмал одновременно. Мясо и картофель не могут перевариваться в одно и то же время, поэтому необходимо отказаться от их употребления в один прием.

2. Также не стоит сочетать крахмал с кислотосодержащими продуктами.

3. Не ешь больше одного вида белков за один прием пищи, потому что для их переработки организму потребуется много энергии. Если ты ограничишься только одним видом белка, ты сможешь сохранить свою энергию и не будешь уставшим.

4. Не употребляй белки с кислыми фруктами, потому что фермент, необходимый для переваривания белков, разрушается под воздействием большинства кислот, в том числе и фруктовых.

5. Не смешивай жиры с белками. Жиры мешают выделяться желудочному соку, тем самым препятствуют перевариванию белков.

6. Лучше не комбинировать сладкое и крахмалистую пищу в одной трапезе. Первым будет обрабатываться сахар, вырабатывая фермент, разрушающий в слюне амилазу, которая необходима для переработки крахмала. Кушай фрукты отдельно от круп — таким образом ты сможешь избавиться от процессов брожения в желудке.

7. Не смешивай сахар с белками. Сахар будет препятствовать выделению желудочного сока, тем самым мешая перевариванию белков. Сахар переварится только после того, как будут переварены белки.

8. Кушай дыню всегда отдельно. Она переваривается очень быстро, а это значит, что если ты ее скушаешь перед едой или просто как один продукт, она моментально пройдет по всем участкам желудочно-кишечного тракта.

9. Употребляй молочные продукты умеренно и ни с чем их не совмещай. Фермент химозин, который необходим для переваривания молока, в достаточном количестве имеется только у младенцев. В организме взрослого человека нет фермента, который способен переваривать молоко.