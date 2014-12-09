В медзаведениях за границей находятся более 100 украинских военнослужащих

На сегодняшний день в медицинских заведениях за границей находятся более 100 украинских военнослужащих, пострадавших во время боевых действий на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«По состоянию на сегодня в медицинских заведениях за границей находятся более 100 военнослужащих, из которых 73 - в Польше, 11 - в Израиле, 16 - в Германии, 8 - в Хорватии, 6 - в Литве, 5 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 4 - в США, 4 - в Словакии, 3 - в Эстонии, 3 - в Венгрии, 2 - в Австрии, 1 - в Латвии», - сказал он.

По словам Перебыйноса, курсы лечения и реабилитации в иностранных медицинских заведениях уже прошли 36 военнослужащих.

Лечение и реабилитация раненных военнослужащих осуществляется как за счет средств правительств стран, где находятся украинцы, так и при содействии общественных, благотворительных и волонтерских организаций местных предпринимателей.

Что касается лечения пострадавших во время Революции Достоинства, соответствующую медицинскую помощь в иностранных лечебных заведениях получили 363 гражданина, из которых 144 прошли курс лечения в Польше, 58 - в Словакии, 38 - в Чехии, 25 - в Германии, 24 - в Италии, 22 - в Литве, 11 - в Австрии, 11 - в Румынии, 10 - в Израиле, 8 - в Латвии, 6 - в Эстонии, 3 - во Франции, 2 - в Испании, 1 - в Швеции.

По словам Перебыйноса, транспортировка пострадавших обеспечивалась путем выполнения самолетами иностранных партнеров санитарных рейсов, дипломатические разрешения на осуществление которых оформлялись при содействии МИД Украины.