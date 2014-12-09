Чем опасен дисбактериоз

Уличены в таком негативном действии и другие лекарства – обволакивающие, слабительные, отхаркивающие, желчегонные, препараты от депрессии.

Продукты жизнедеятельности не очень правильной микрофлоры могут существенно ухудшать самочувствие даже взрослого человека: наблюдается метеоризм, боль в области живота, длительные расстройства стула, тошнота и даже горечь во рту.

И даже могут развиться симптомы интоксикации организма, нарушаться пищеварение усвояемость пищи, гиповитаминоз (вспомним, что микроорганизмы синтезируют витамины!), понижать иммунитет. На фоне дисбактериоза особенно агрессивно ведет себя простой герпес, кандидоз, часто случаются острые респираторные заболевания.

Самый простой способ подтвердить или опровергнуть диагноз – это провести водородный дыхательный тест. Следующий метод – определение особых веществ (индола и скатола) в моче, которые выделяются чрезмерно размножившимися «вредными» микроорганизмами. Более традиционный метод – анализ кала, или копрограмма. Для окончательной постановки диагноза ее следует делать 2-3 раза с интервалом 2 недели.

med2.ru