В Донецкой области годовалая девочка за 5 часов скончалась от гриппа

Причиной смерти годовалой девочки в Донецкой области стала молниеносная форма гриппа.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, летальный исход девочки возрастом 1 год и 4 месяца из Красноармейска был зафиксирован врачами 2 марта. По предварительным данным, при люминесцентной микроскопии был выявлен положительный результат к гриппу В в образцах легких. Последующие исследование подтвердили данный диагноз.

"Ребенок заболел в 18.30 2 марта, а спустя 5 часов, в 23.30 того же дня скончался от молниеносной формы гриппа", - сообщила врач-эпидемиолог облСЭС Евгения КОПЫРИНА. Она добавила, что эпидемиологическое окружение ребенка было благополучным.

В СЭС также добавили, что в целом в течение прошлой недели заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в области снизилась на 10,2%. За период с 28 февраля по 6 марта переболело гриппом и ОРВИ 31 тыс. 815 человек.

В структуре заболевших дети до 14 лет составляют 40,7%, что на 21,8% ниже уровня предыдущей недели.

Всего за прошедшую неделю госпитализировано 432 человека, из них 282 - детей до 14 лет. Это соответственно на 2 и 17 человек меньше, чем на предыдущей неделе.