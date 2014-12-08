В рецепте на лекарства должно указываться лишь международное непатентованное название - Минздрав
Пациент может выбрать в аптеке среди нескольких лекарственных средств под одним и тем же международным непатентованным названием, с одинаковыми свойствами, формой выпуска и дозировкой, препарат по приемлемой для него цене
Министерство здравоохранения Украины напоминает, что приказом от 19.07.2005 г. № 360 предусмотрено, что в рецепте на лекарственные средства должно указываться лишь международное непатентованное название.
Торговое название указывается, если:
- лекарственное средство не имеет международного непатентованного названия;
- относится к подобным биологическим лекарственным средствам;
- отпускается на льготных условиях или безвозмездно;
- подлежит предметно-количественному учету.
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Согласно законодательству Украины (ст. 78-1 Основ законодательства Украины об охране здоровья) фармацевтические работники во время осуществления ими профессиональной деятельности должны по требованию потребителя во время реализации (отпуска) лекарственного средства предоставлять достоверную информацию о наличии в данном аптечном заведении лекарственных средств с таким же действующим веществом (по международным непатентованным названием), формой выпуска и дозировкой, а также информацию о наличии таких лекарственных средств по более низкой цене.
То есть, пациент может выбрать в аптеке среди нескольких лекарственных средств по одной же международным непатентованным названием, одинаковыми свойствами, формой выпуска и дозировкой, препарат по приемлемой для него цене.
Поэтому, пациент имеет право требовать у врача, который выписывает рецепт на лекарственные средства, указывать международное непатентованное название, чтобы в аптечном учреждении приобрести препарат по приемлемой для него цене.
Приказ МЗ Украины от 19.07.2005 № 360 -