В рецепте на лекарства должно указываться лишь международное непатентованное название - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины напоминает, что приказом от 19.07.2005 г. № 360 предусмотрено, что в рецепте на лекарственные средства должно указываться лишь международное непатентованное название.

Торговое название указывается, если:

- лекарственное средство не имеет международного непатентованного названия;

- относится к подобным биологическим лекарственным средствам;

- отпускается на льготных условиях или безвозмездно;

- подлежит предметно-количественному учету.

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Согласно законодательству Украины (ст. 78-1 Основ законодательства Украины об охране здоровья) фармацевтические работники во время осуществления ими профессиональной деятельности должны по требованию потребителя во время реализации (отпуска) лекарственного средства предоставлять достоверную информацию о наличии в данном аптечном заведении лекарственных средств с таким же действующим веществом (по международным непатентованным названием), формой выпуска и дозировкой, а также информацию о наличии таких лекарственных средств по более низкой цене.

То есть, пациент может выбрать в аптеке среди нескольких лекарственных средств по одной же международным непатентованным названием, одинаковыми свойствами, формой выпуска и дозировкой, препарат по приемлемой для него цене.

Поэтому, пациент имеет право требовать у врача, который выписывает рецепт на лекарственные средства, указывать международное непатентованное название, чтобы в аптечном учреждении приобрести препарат по приемлемой для него цене.

Приказ МЗ Украины от 19.07.2005 № 360 -

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050719_360.html