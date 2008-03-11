”Актуальные проблемы эндопротезирования”

В г. Винница ул. Пирогова, 46, 13-14 марта состоится научно-практическая конференция с международным участием “Актуальные проблемы эндопротезирования”. Организаторы: Институт травматологии и ортопедии АМН Украины. ул. Воровского, 27, Киев, 01054. тел. (044) 468-42-49. Винницкая областная клиническая больница им. М.И. Пирогова: ул. Пирогова, 46, Винница, 21018 Тел. (04324) 32-09-42 Приглашены к участию: представители Минздрава АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медики, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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