С весенним авитаминозом нужно бороться

Весенний авитаминоз – явление широко известное, но, тем не менее, мало кто с ним действительно борется. Как-то привыкли мы терпеть такие мелочи, как насморк и усталость, все же не зубная боль. Хотя многие и зубную боль до последнего терпят. Не будем же ничего делать, пока совсем не прижмет. А надо, пора уже понять, что первые симптомы весеннего авитаминоза сигнал к действиям. Самые первые симптомы появляются в январе, когда все начинают приходить в себя после бурных праздников. Именно тогда желательно начать пить витаминные комплексы. Можно конечно увеличить количество фруктов и овощей в ежедневном рационе, но боюсь, что в той синтетике без вкуса и запаха, что продается у нас повсеместно под видом фруктов и овощей витаминов не особо много. Лучше всего пить так называемые «натуральные витамины», но они значительно дороже своих искусственно синтезированных аналогов. Также стоит увеличить время сна. Считаете сон пустой тратой времени? А зря, мало что так восстановит ваши силы, как сон. Побольше времени проводите на свежем воздухе. В выходные в парк, себя и детей. Особенно детей. И самое время пойти в солярий, ведь именно тепла и солнца нам так не хватает в это время. Февраль и март – самое время достать из холодильника замороженные ягоды, откупорить банки с вареньем, налегать на мед и орехи, грибы и сухофрукты.Ведь это именно то, что ели в пост после масленицы наши предки, мудрость веков, помогающая пережить ожидание весны.