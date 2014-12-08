Оставят ли столичным врачам доплаты?

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала “Киев”.

“Как может рука подняться отобрать надбавки у бюджетников? Бюджетники с медицинской и образовательной сферы получают голую ставку - около 1800 грн, минус налоги. На такие деньги с киевскими ценами прожить невозможно, можно только существовать. Я буду настаивать, чтобы надбавки для социальной сферы остались”, - подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что налоги киевлян должны оставаться в столице.

"И Верховная Рада, и Кабмин должны как можно скорее принять соответствующее решение", - настаивает мэр.

"У людей ничего не остается, как протестовать против дискриминации. Ведь Киев - единственный город, у которого изымают 50% НДФЛ. Киевлян поставили на грань выживания, когда начали изымать из бюджета города почти половину бюджета. Сейчас активно говорят о децентрализации власти, бюджета, но одновременно изымают наши деньги и держат на голодном пайке", - считает Кличко.

По его словам, "у нас должны быть доплаты учителям и врачам".

"Кроме того, нам нужно развивать инфраструктуру города, ремонтировать дороги, строить мосты и развязки, запускать метро. Чтобы достроить мост на Троещину, необходимо 4,5 млрд грн. За средства, которые у нас изъяли в этом году, можно было бы построить два таких моста”, - считает мэр Киева.