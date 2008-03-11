БАДы опасны для жизни

Употребление в пищу продуктов питания или БАДов, содержащих пробиотики (живые культуры полезных штаммов бактерий и дрожжевых грибков), согласно рекламным утверждениям, повышает иммунитет, способствует общему оздоровлению и укреплению организма, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Неудивительно, что рынок подобной продукции ежегодно увеличивается на семь-десять процентов и его объем уже приближается к миллиарду долларов в год. Несмотря на то, что эксперты неоднократно указывали на отсутствие результатов серьезных клинических исследований, подтверждающих преимущества применения пробиотиков.

Впрочем, теперь в распоряжении ученых появилась достаточно надежная, но далеко не оптимистичная информация. Оказывается, у некоторых больных состояние здоровья после приема пробиотиков не только не улучшается, а, наоборот, значительно ухудшается. Голландские ученые из Медицинского центра Утрехтского университета с 2004 по 2007 год на базе нескольких клиник проследили состояние здоровья 296 пациентов с острым панкреатитом. Параллельно с традиционным лечением часть больных получали биодобавки с пробиотиками, а часть — плацебо. В результате в экспериментальной группе было зафиксировано 24 летальных исхода против 9 в контрольной, 31 проценту потребовалась интенсивная терапия (против 24 контрольных), 18 процентам — срочное хирургическое вмешательство (против 10). На момент начала эксперимента никакого достоверного различия в состоянии здоровья пациентов из экспериментальной и контрольной групп зафиксировано не было. Результаты, опубликованные в онлайн-версии журнала The Lancet, оказались настолько убедительными, что медики потребовали досрочно прекратить аналогичное исследование, которое проводилось чешскими специалистами. При этом механизмы влияния пробиотиков на течение панкреатита остаются нераскрытыми.

Ранее сообщалось также, что прием пробиотиков может оказаться очень опасным при наличии желчно-каменной болезни, а также на фоне употребления значительных доз алкоголя.

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