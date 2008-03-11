Лекарство от выпадения волос - в вашем холодильнике

К выпадению волос может привести множество факторов и решение этой проблемы должно быть комплексным.

Но в первую очередь стоит заглянуть в свой холодильник, скорей всего, одна из причин того, что ваша роскошная шевелюра резко редеет, содержится именно там.

В первую очередь, волосам необходим белок, ведь без него невозможно образование новых клеток. Его недостаток приводит к тому, что происходит замедление роста волос, а через несколько месяцев может начаться их выпадение. Для поддержания здорового состояния и роста волос необходимо составить свой рацион таким образом, чтобы не менее 15% всех калорий, которые вы потребляете за день, поступали вместе с белковой пищей, т.е. из нежирного мяса, курицы, рыбы, молочных продуктов, яиц и т.п.

Еще один важный компонент - углеводы. Но не все, а лишь полезные. Те, которые стимулируют рост тканей, в том числе и рост волос. Полезные углеводы содержатся в свежих фруктах, овощах, крупах и коричневом рисе, а вот сахар и мука к полезным углеводам не относятся.

Обращайте внимание на то, в каком виде и количестве вы потребляете те или иные продукты. Полуфабрикаты лучше всего максимально исключить из своего рациона и отдать предпочтение натуральным или малообработанным продуктам. Старайтесь сделать свое питание разнообразным и сбалансированным.

Не забывайте, что на состояние волос также оказывают влияние различные стрессы и чрезмерные нагрузки, сказываясь на усвоении организмом витаминов и минералов. Кроме того, не секрет, что на сегодняшний день овощи и фрукты содержат намного меньше полезных веществ, чем раньше. Таким образом, еще одним вашим оружием в борьбе против выпадения волос должны стать витаминные комплексы.

Остановить выпадение и стимулировать рост новых волос под силу таким витаминам и минералам как витамин А и В6, магний, йод, фосфор.

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