Рыба полезна для меланхоликов и вредна для будущих мам

Как оказалось, морепродукты особенно полезны для людей с меланхоличным типом темперамента. Такая пища способна избавить от депрессивного состояния, считают ученые.

Ученые утверждают, что употребление рыбы является отличной профилактикой стресса и депрессивных состояний. Как оказалось, морепродукты снижают риск их возникновения на 88%.

Изучением свойств рыбы вплотную занялись американские, британские и израильские независимые исследователи. После нескольких экспериментов оказалось, что люди, включающие в свой рацион блюда из жирной рыбы, находятся в прекрасном расположении духа. На такое состояние добровольцев влияли компоненты морепродуктов – полиненасыщенные и омега-3 кислоты.

Рыба богата фосфором, который очень полезен для мозга. Полиненасыщенные жирные кислоты и кислоты группы омега-3 нормализуют уровень холестерина и очищают сосуды от "плохих" жиров. К тому же, начинают работать лучше все органы, особенно сердце и мозг. Ученые признали, что рыба улучшает кровоснабжение мозга. Таким образом, значительно снижается риск возникновения возрастного слабоумия.

Однако прием рыбы беременным женщинам и кормящим матерям не рекомендуется. Ученые советуют избегать употребления в пищу рыбы и морепродуктов из-за большого содержания ртути в некоторых видах рыб. Ртуть, содержащаяся во многих видах морепродуктов, пагубно влияет на нервную систему эмбриона или же уже родившегося малыша, который может получить вещество через молоко матери.

Стоит отметить, что официальные представители не хотят слышать такое заявление экспертов. Рыбный промысел по-прежнему приносит высокий доход лицам, которые, не переставая, заявляют о пользе морепродуктов для будущих мам. Кроме того, они рекомендуют ежедневно употреблять в пищу побольше рыбы, которая богата кальцием и фосфором, а также ртутью.

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