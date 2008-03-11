На Киевщине - массовое отравление

В Киевской области в течение 8-10 марта в инфекционное отделение Броварской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит госпитализированы 22 человека, которые 8 марта праздновали свадьбу в кафе "Карат".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего на свадьбе было 85 гостей.

Состояние здоровья госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.

В очаге заболевания специалисты районной СЭС проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.