На Киевщине - массовое отравление
09:47, 11 марта 2008Страна
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Попали в больницу после свадьбы
В Киевской области в течение 8-10 марта в инфекционное отделение Броварской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит госпитализированы 22 человека, которые 8 марта праздновали свадьбу в кафе "Карат".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего на свадьбе было 85 гостей.
Состояние здоровья госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.
В очаге заболевания специалисты районной СЭС проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
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