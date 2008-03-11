Австралию захлестнула волна алкоголизма

В Австралии алкоголизм скоро станет национальным бедствием. Об этом с тревогой заявили специалисты из Австралийского национального Совета по борьбе с наркоманией и алкоголизмом.

По словам представителя Совета Маргарет Гамильтон, пристрастие к спиртным напиткам формируется в семьях. Согласно данным статистики, на континенте более 450 тыс детей живут с пьющими родителями. В этой связи, не менее 10 проц австралийских подростков, не достигших совершеннолетия, регулярно потребляют алкоголь, а еще 67 тыс учащихся средних школ в течение прошлого года хоть раз попробовали амфетамины.

По словам Гамильтон, следует как можно скорее на государственном уровне принять ряд чрезвычайных мер с целью предотвращения роста алкоголизма, становящегося уже национальным бедствием". Она также сообщила, что правительство поддержало предложение о введении ограничения на рекламу алкоголя.