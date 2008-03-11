Английские ученые открыли новый метод похудения

Новое поколение лекарств для похудения разработала группа специалистов из лондонского университета Юниверсити Колледж. Принцип их работы основывается на создании у человека чувства предельной сытости даже после употребления незначительного количества пищи.

В ходе длительных исследований ученые смогли обнаружить два вида протеинов - Р2Y1 и P2Y11, которые отвечают в нервной системе человека за контроль над размерами желудка. Во время потребления пищи эти протеины вызывают его расширение.

В результате этого открытия научный коллектив сумел создать таблетки, которые не позволяют желудку расширяться сверх определенного объема. Тем самым у желающих похудеть появляется возможность контролировать свой аппетит и утолять чувство голода даже при употреблении незначительного количества пищи.

О работах английских специалистов сообщила газета "Дейли телеграф".

ami-tass.ru