Штаб Ахметова и ФК Шахтер приготовили новогодние подарки для детей из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, дети из Донецкой и Луганской области получат от Штаба Рината Ахметова и ФК «Шахтер» подарки ко дню Святого Николая и Новому году. По словам координатора Гуманитарного штаба Риммы Филь, 285 тысяч подарочных наборов раздадут ребятишкам из Донецка, Енакиево, Ясиноватой, Шахтерска, Харцызска, Иловайска, Моспино, Докучаевска, Старобешево, Комсомольского, Снежного, Мироновки, Кировского, Горловки, Тореза, Зугрэса, Ждановки, Ровеньков, Краснодона, Свердловска и Северодонецка.

«Гуманитарная карта потребностей жителей Донецкой и Луганской областей, составленная Штабом Рината Ахметова совместно с «Допоможемо ТВ», показывает, насколько сложно в зоне АТО с продуктами питания, - отметила Римма Филь. – Люди на Донбассе голодают, и для многих родителей покупка конфет – настоящая роскошь. Поэтому накануне этого Нового года дети как никогда будут рады подаркам».

Подарочные наборы будут двух видов: для самых маленьких - до шести лет, а также для детей старшей возрастной категории - до 17 лет. В каждый набор войдут сладости, малыши получат маленькие мячи от ФК «Шахтер», детям старшей группы подарят шапки и шарфы с символикой футбольного клуба.

«Мы очень надеемся, что эти подарки, сладости доставят детям немного радости и хотя бы отчасти скрасят те суровые испытания, которые выпали на их долю», - отметила Римма Филь. - Надеемся, что все пожелания, которые загадают маленькие жители Донбасса , а самым главным, уверена, будет пожелание мира, обязательно сбудутся в следующем году».

С начала вооруженного конфликта на Донбассе Штабу удалось эвакуировать из зоны ведения боевых действий почти 15 тысяч детей. Между тем, в Донецкой и Луганской областях еще находятся 40 тысяч семей с малышами в возрасте до двух лет. В рамках проекта «Поможем детей», инициированного Ринатом Ахметовым, более 28 тысяч таких семей из Донецка и Макеевки смогли получить наборы, в состав которых входят детское питание и средства гигиены. Еще порядка тысячи семей получили аптечки «матери и ребенка». В целом же Штаб Рината Ахметова предоставил гуманитарную помощь более миллиону жителей Донбасса.