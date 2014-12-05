За сутки в зоне АТО 13 украинских военнослужащих получили ранения

13:58, 05 декабря 2014
Страна
0

На протяжении минувшего дня мы потеряли шесть украинских военнослужащих

Фото: УНИАН

В течение суток в зоне АТО погибли 6 и получили ранения 13 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"На протяжении минувшего дня мы потеряли шесть украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения", - сказал Лысенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter