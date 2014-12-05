Лекарства от изжоги плохо влияют на здоровую микрофлору кишечника

При длительном применении они угрожают метаболическими, инфекционными нарушениями и нарушениями питания. В частности, возможен дефицит железа и витамина В12, гипомагниемия и внебольничная пневмония. Недавно же сотрудники Клиники Майо установили, что препараты негативно влияют и на микрофлору. А это может привести к развитию инфекции Сlostridium difficile.

Не секрет, что разнообразие микробной флоры кишечника обеспечивает нормальное пищеварение, синтез витаминов, защиту от инфекций и работу иммунитета. То, как на практике себя ведут препараты, ученые проверили на девяти здоровых добровольцах и пяти пациентах с инфекцией Сlostridium difficile. Здоровых добровольцев разбили на две группы. Первая принимала ингибиторы 28 дней в дозировке 20 миллиграммов, а вторая - дважды в сутки в той же дозировке.

Чтобы отследить изменения в микрофлоре, ученые регулярно забирали образцы стула и проводили анализ РНК. Выяснилось: у лиц с инфекцией из-за препаратов снижалось разнообразие флоры. То же происходило и у здоровых людей. Причем, дозировка не имела значения.

Ремедиум