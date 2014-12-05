Причины дрожи в руках

Причин появления тремора немало. Нужно уметь различать, как и когда дрожат руки. Выделяют два основных типа тремора: нормальный и патологический.

Нормальный или физиологический тремор

Этот тип тремора не имеет клинического значения, встречается у большинства здоровых людей в виде легкого подергивания в вытянутых руках и, как правило, быстро проходит.

Чаще всего тремор возникает при определенных условиях:

при физической нагрузке (поднятие тяжестей, бег, необходимость долгое время сохранять неподвижность), когда руки и колени дрожат от усталости;

при стрессовой ситуации (сильное волнение, депрессия, истерика), которая повышает возбудимость нервной системы.

Существует также такое понятие, как семейный (юношеский) тремор. Он возникает на фоне полного спокойствия. Он начинается с одной руки, затем переходит на другую, далее распространяется на голову, подбородок, язык, туловище и ноги. Обычно его не лечат, и лишь при значительной выраженности врач может назначить противосудорожные препараты или транквилизаторы.

Двух недель наблюдения достаточно, чтобы понять истинную причину тремора. Если руки продолжают дрожать и это не связано со стрессами и физическими нагрузками, то, скорее всего, тремор является патологическим.

Патологический тремор

Патологический тремор возникает на фоне серьезного заболевания как один из симптомов. Во всех случаях дрожание не проходит само по себе и различается по характеру.

Побочный эффект лекарственных средств

Токсическое действие химических веществ и лекарств может вызвать мелкоразмашистый тремор в пальцах рук, нерегулярный и низкочастотный. В таких случаях отмена лекарства и последующее симптоматическое лечение вызывает прекращение тремора.

Алкогольный тремор

Проявляется при запущенной форме болезни. Это дрожание разведенных пальцев рук, головы, всего тела. Возникает по утрам в состоянии похмелья. После употребления спиртных напитков обычно уменьшается или исчезает совсем. То же самое касается синдрома абстиненции при наркотической зависимости.

Гормональные причины

Дрожание рук может быть связано с избыточной выработкой гормонов щитовидной железы. Дополнительным симптомом, характеризующим данное заболевание, является язык, который мелко трясется при высовывании. При этом наблюдаются раздражительность, беспокойство, резкое похудение, истончение волос, сердцебиение и потливость.

При диабете низкая концентрация сахара в крови тоже вызывает дрожь. Состояние сопровождается слабостью и потливостью. Но все проходит после принятия сладкого.

Паркинсонический тремор

Главный отличительный симптом паркинсонического тремора – дрожание в покое. Тремор рук напоминает счет монет или скатывание пилюль. Он возникает асимметрично, то есть больше дрожит левая или правая рука (нога). Как только человек пытается совершить произвольное движение, тремор уменьшается или проходит. Движения при паркинсонизме хорошо заметны, но замедленны.

Эссенциальный тремор (тремор действия)

Отличается от паркинсонического тем, что руки дрожат не в состоянии покоя, а при движении или попытке сохранить определенную позу симметрично в обеих руках. Чаще всего он возникает у пожилых людей, хотя может появиться в любом возрасте и иметь наследственный характер. Эссенциальный тремор малозаметен. Считается, что алкоголь его усиливает.

Мозжечковый (интенционный, атактический) тремор

Возникает при патологических изменениях в мозжечке. Проявляется при активных движениях рук, ног или при удержании конечности в статическом положении. Амплитуда увеличивается во время целенаправленного действия (когда рука достигла нужного предмета), уменьшается и исчезает при расслаблении конечностей. Мозжечковый тремор может быть проявлением черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза, отравления.

Астериксис

Вид тремора, который проявляется быстрыми, крупноразмашистыми, аритмичными, «порхающими» движениями. Возникает в мышцах, находящихся в состоянии длительного сокращения. Этот тип тремора выявляется, когда при вытягивании рук вперед и тыльном сгибании кистей и пальцев происходят быстрые нерегулярные сгибательные движения. Впервые это расстройство было описано у пациентов с печеночной энцефалопатией.

Ритмичный миоклонус

Проявляется размашистыми движениями рук и туловища, амплитуда колебаний может достигать нескольких сантиметров. Дрожание возникает при движении, а исчезает при полном расслаблении. Чтобы прекратить тремор, приходится сесть или лечь на руку. Такая картина возникает при болезни Вильсона, рассеянном склерозе, патологиях ствола головного мозга, а также сосудистых заболеваниях.

med2.ru