7 украинских раненых военных отправили на лечение в Латвию
Все расходы, связанные с приемом, размещением, питанием, лечением и реабилитацией раненых взяла на себя Латвийская сторона
Сегодня утром из Днепропетровска самолетом в Латвию отправлено 7 украинских военных, раненных в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.
Все расходы, связанные с приемом, размещением, питанием, лечением и реабилитацией раненых взяла на себя Латвийская сторона. Самолет оплатили украинские благотворители.
Отправление очередной партии украинских раненых в Латвию стало возможным после переговоров руководства Днепропетровской облгосадминистрации и Латвийской Республики.
«Это будет 2 клиники, расположенные в Риге. По информации, которую мы получили из министерства здравоохранения Латвии, наши бойцы будут находиться там столько, сколько это необходимо, в зависимости от лечения. В основном, военные будут проходить реабилитацию после ранений», - цитирует пресс-служба советника председателя Днепропетровской ОГА Бориса Трейгермана.
По словам главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, все раненые, которые сегодня улетели в Латвию, уже прошли долговременное лечение в медицинском учреждении.
«Все они поступали в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести. Были миновзрывные и пулевые травмы, переломы рук и ног. Одному из них проводили 6 операций для того, чтобы собрать конечности. Уехав в Латвию, эти ребята смогут получить хорошую реабилитацию», - сказал он.
В целом на лечение за границу - в Германию, Эстонию, Турцию, Литву, Латвию и Словакию Днепропетровская область уже отправила 45 украинских военных.