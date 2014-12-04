7 украинских раненых военных отправили на лечение в Латвию

Сегодня утром из Днепропетровска самолетом в Латвию отправлено 7 украинских военных, раненных в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Все расходы, связанные с приемом, размещением, питанием, лечением и реабилитацией раненых взяла на себя Латвийская сторона. Самолет оплатили украинские благотворители.

Отправление очередной партии украинских раненых в Латвию стало возможным после переговоров руководства Днепропетровской облгосадминистрации и Латвийской Республики.

«Это будет 2 клиники, расположенные в Риге. По информации, которую мы получили из министерства здравоохранения Латвии, наши бойцы будут находиться там столько, сколько это необходимо, в зависимости от лечения. В основном, военные будут проходить реабилитацию после ранений», - цитирует пресс-служба советника председателя Днепропетровской ОГА Бориса Трейгермана.

По словам главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, все раненые, которые сегодня улетели в Латвию, уже прошли долговременное лечение в медицинском учреждении.

«Все они поступали в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести. Были миновзрывные и пулевые травмы, переломы рук и ног. Одному из них проводили 6 операций для того, чтобы собрать конечности. Уехав в Латвию, эти ребята смогут получить хорошую реабилитацию», - сказал он.

В целом на лечение за границу - в Германию, Эстонию, Турцию, Литву, Латвию и Словакию Днепропетровская область уже отправила 45 украинских военных.