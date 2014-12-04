Почему снятся плохие сны

Медики-сомнологи заявляют, что если сновидения возникают чаще, чем обычно, при этом это кошмары или странные, необычные, яркие сны, то они могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем, пишет zdorovia.com.ua.

Возможными причинами ночных кошмаров могут быть сердечные заболевания, мигрень, употребление бета-блокаторов. Специалисты считают, что использование бета-блокаторов (лекарств для расширения кровеносных сосудов при терапии сердечных заболеваний) может косвенно изменить баланс определенных химических веществ в мозге, в результате чего запускаются весьма неприятные сновидения в виде кошмаров. Обследование почти шести тысяч пациентов в Нидерландах показали, что тех, кто страдает аритмией, ночные кошмары " посещают " в три раза чаще , чем людей со здоровым сердцем.

Мигрень также может дать знать о себе странными снами, связанными с нотками гнева и агрессии. Понятно, что такие сновидения вызваны изменениями в мозге, в результате чего человек заранее получает предостережение о будущих мучительных головных болях.