Продукты, которые можно взять на работу

Перекусы на протяжении дня помогают сохранять активность и работоспособность. К тому же, это хороший способ избежать переедания во время обеда. Главное - когда приходит чувство голода, есть полезные продукты. К тому же все эти продукты не имеют сильного запаха и не будут раздражать сидящих рядом коллег, и их не надо готовить - одни плюсы, пишет healthyliving.com.ua.

Горсть миндаля, фундука или грецких орехов. Все орехи - поставщики растительного белка, который положительно влияет на энергетический баланс в организме. Грецкие орехи улучшают память и помогают усваивать трудную информацию. Кешью и миндаль укрепят иммунную систему, а кедр и фундук положительно влияют на зрение и активизируют работу головного мозга. А арахис улучшит настроение и уравновесит нервную систему.

Также замечено, что любители грецких орехов генерируют больше новых идей, а фундук благотворно сказывается на состоянии кожи.

Фрукты по сезону: яблоки, груши, сливы, в зимнее время цитрусовые и бананы. Все фрукты являются великолепными источниками полезных углеводов, дающих заряд бодрости и энергии.

Фреш. Для пополнения запасов витамина С и повышения умственной работоспособности выбирайте цитрусовые соки, при проблемах с кишечником – морковный, а при выпадении волос и ломкости ногтей – сельдерейный.

Ягоды по сезону. Для тех, кто много работает за компьютером, особенно хороши ягоды темных сортов – голубика, черника, ежевика, черная смородина. В холодное время года диетологи рекомендуют смузи из замороженных ягод.

Сухофрукты. Такой перекус прекрасно подходит как работникам умственного, так и физического труда. Вещества, содержащиеся в финиках, помогают активизировать мыслительный процесс и повысить умственную работоспособность. Курага придает бодрость, выводит избыток жидкости и способствует сжиганию жира в организме. Изюм укрепляет сердечнососудистую и нервную системы. А чернослив особенно полезен тем, кто работает сидя, ведь при длительной сидячей работе всегда страдает функция кишечника. К тому же он помогает организму выводить токсины и свободные радикалы.

Творог и йогурт. Эти кисломолочные продукты идеально подходят для полдника. Благодаря им вы гарантированно получите хорошую дозу белка и кальция. Эти вещества помогут снять нервозность и раздражительность. Кроме того, они укрепляют опорно-двигательный аппарат.