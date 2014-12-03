Отопление в «Охматдете» восстановлено

«Киевэнерго» восстановило теплоснабжение Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», два корпуса которой остались вчера без отопления из-за аварии на теплосети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы ПАО «Киевэнерго».

Согласно сообщению, оперативные бригады около 12.00 завершили работы по ремонту трубопровода и установлению арматуры, которая позволит обеспечить надежное теплоснабжение двух корпусов «Охматдета» и 16 жилых домов.

По данным пресс-службы, сразу же была развернута подача теплоносителя в здания, которые были временно отключены от ЦО и ГВС на время устранения повреждения. В частности, уже в 12.00 возобновлено централизованное теплоснабжение стационарных отделений «Охматдета».

По состоянию на 16.00 возобновлено отопление и горячее водоснабжение всех временно отключенных в связи с повреждением потребителей – 26 жилых домов, 10 ведомственных зданий, школы и детсада, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, днем 2 декабря в результате аварии теплосети на проспекте Победы в Киеве остались без отопления два корпуса «Охматдета»: педиатрическое отделение и центр онкогематологии и трансплантации костного мозга. Всего там находится 130 детей.

По данным ГСЧС, на период проведения ремонтных работ из корпуса № 13 больные и медицинский персонал были переведены в другие корпуса, обогрев корпусу осуществлялся электрическими обогревателями, дизельными и электрическими теплогенераторами. В корпусе № 14 больных, в силу медицинских показаний, оставили, обогрев помещений осуществлялся с помощью электрических обогревателей.