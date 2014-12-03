Сегодня - Международный день инвалидов

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов, который провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Празднование этой даты направлено на усиление внимания к проблемам инвалидов, защиты их достоинства, прав и благополучия. Международный день инвалидов акцентирует внимание общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.

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Этот день является напоминанием человечеству о его обязанность проявлять заботу и милосердие к людям особыми потребностями.

В мире насчитывается более 1 миллиарда людей с инвалидностью, что составляет приблизительно 15% населения всего мира. Распространенность инвалидности является более высокой в странах с низким уровнем доходов и увеличивается из-за старения населения и глобальное увеличение хронических болезней.

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По данным Центра перспективных социальных исследований Министерства социальной политики Украины и НАН Украины, в начале 2013 года в Украине официально зарегистрировано более 2,7 миллиона человек, имеющих статус инвалида. Это около 6% от общего количества населения, тогда как в начале 90-х было 1,5 миллиона человек с инвалидностью.