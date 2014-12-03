Гуманитарный штаб Ахметова расширяет географию помощи
Завтра, 4 декабря, 13:00-14:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба Рината Ахметова
В ходе мероприятия будут озвучены актуальные потребности в гуманитарной помощи, которые испытывают жители Донецкой и Луганской областей, а также информация, каким городам будет помогать Гуманитарный штаб в декабре.
Также на пресс-брифинге будут подведены итоги четырех месяцев работы Гуманитарного штаба по основным направлениям деятельности: оказание гуманитарной, медицинской и адресной помощи, помощь детям, эвакуация и размещение вынужденных переселенцев.
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