Гуманитарный штаб Ахметова расширяет географию помощи

13:33, 03 декабря 2014
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Завтра, 4 декабря, 13:00-14:00, в ИА «Українські новини» состоится пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Фото: Пресс-служба Фонда Рината Ахметова

В ходе мероприятия будут озвучены актуальные потребности в гуманитарной помощи, которые испытывают жители Донецкой и Луганской областей, а также информация, каким городам будет помогать Гуманитарный штаб в декабре.

Также на пресс-брифинге будут подведены итоги четырех месяцев работы Гуманитарного штаба по основным направлениям деятельности: оказание гуманитарной, медицинской и адресной помощи, помощь детям, эвакуация и размещение вынужденных переселенцев.

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