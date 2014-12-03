Гуманитарный штаб Ахметова расширяет географию помощи

В ходе мероприятия будут озвучены актуальные потребности в гуманитарной помощи, которые испытывают жители Донецкой и Луганской областей, а также информация, каким городам будет помогать Гуманитарный штаб в декабре.

Также на пресс-брифинге будут подведены итоги четырех месяцев работы Гуманитарного штаба по основным направлениям деятельности: оказание гуманитарной, медицинской и адресной помощи, помощь детям, эвакуация и размещение вынужденных переселенцев.

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При Штабе работает горячая линия - единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua.

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