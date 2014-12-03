Яценюк: необходимо разрушить барьеры, которые мешают людям с особыми потребностями

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, в обращении Яценюка по случаю Международного дня инвалидов говорится: «Сегодня в Украине около 3 млн граждан с особыми потребностями. Необходимо сделать все возможное, чтобы навсегда разрушить барьеры, которые мешают таким людям чувствовать себя свободно и комфортно, активно участвовать во всех сферах общественной жизни, всесторонне включаться в развитие общества».

Яценюк выразил благодарность «социальным службам, общественным организациям и объединениям, которые привлекают их к активному образу жизни, способствуют их трудоустройству, формированию чувства социальной значимости и уверенности в собственных силах. Спасибо и тем, кто всеми силами поддерживает особых людей, кто разделяет с ними ежедневные трудности и вдохновляет их жизнеутверждающей энергией».