Отопление в "Охматдете" пока не включили

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, авария произошла вчера в 16.20 в результате прорыва на магистральной теплосети диаметром 400 мм. Без теплоснабжения остались корпуса больницы № 13 и 14, где находятся 96 пациентов.

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На период проведения ремонтных работ из корпуса № 13 больные и медицинский персонал переведены в другие корпуса, обогрев корпусу осуществляется электрическими обогревателями, дизельными и электрическими теплогенераторами. В корпусе № 14 больные, в силу медицинских противопоказаний, оставлены, обогрев комнат осуществляется с помощью электрических обогревателей. Бесперебойная работа теплогенераторов и соблюдение противопожарной безопасности в корпусах обеспечиваются подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве и коммунальной аварийно-спасательной службой «Киевская служба спасения».