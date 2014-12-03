Сердечный приступ: спасет эффективный метод самопомощи

Многие не знают, что в этот опасный период могут оказать помощь сами себе. Просто начните кашлять. Множество раз и с огромной силой. Перед тем как кашлянуть — сделайте глубокий вдох. Ваш кашель должен быть продолжительным и глубоким. Таким, как будто у вас в груди скопилась мокрота, глубоко, глубоко внутри.

Вдох и глубокий кашель следует повторять каждые 2 секунды, не делая перерывов и остановок. Делайте это вплоть до приезда врачей либо пока сердце снова не заработает в обычном ритме.