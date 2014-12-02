Кто станет новым министром здравоохранения Украины?

На пост главы Министерства здравоохранения прочат Александра Квиташвили - бывшего министра здравоохранения, труда и социальных дел Грузии. Квиташвили был национальным экспертом-координатором подкомитета сектора здравоохранения, образования и социальных программ экономического роста и преодоления бедности.

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В 1995-2002 года работал консультантом в различных международных организациях. Создал несколько аналитических работ, касающихся реформы сферы здравоохранения и анализа социальной защиты.

Входит в группу из 12 экспертов, которых отобрали в министерстве здравоохранения Украины для разработки направлений медицинской реформы на 2015-2025 годы.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии в гражданство Украины трех иностранных специалистов: Наталии Яресько, Александра Квиташвили, Айвараса Абрамавичуса.