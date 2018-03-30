Фото: hi-news.ru

ВИЧ-инфекция мутирует и ослабевает - ученые

11:03, 02 декабря 2014
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Более 35 миллионов людей в мире заражены вирусом иммунодефицита человека. В их организмах идет беспощадная борьба между вирусом и иммунной системой

Фото: hi-news.ru

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) со временем теряет силу и становится менее опасным и заразным, установили ученые Оксфордского университета по результатам многолетнего наблюдения за пациентами в Ботсване и ЮАР.

Исследователи обнаружили, что в результате борьбы за выживание вирус подвергся разрушительной мутации.

Как выяснилось, этому вируса, попавшего в организм человека, теперь нужно больше времени, чтобы вызвать СПИД. Ученые считают, что изменения, которые происходят в вирусе, позволят более эффективно бороться с распространением болезни.

Некоторые вирусологи даже предположили, что со временем ВИЧ станет почти безобидным, если он будет продолжать мутировать и дальше.

Более 35 миллионов людей в мире заражены вирусом иммунодефицита человека. В их организмах идет беспощадная борьба между вирусом и иммунной системой.

Этот вирус - "мастер камуфляжа". Он быстро и без всяких усилий приспосабливается к иммунной системе человека.

Однако время от времени вирус инфицирует человека с особенно сильной иммунной системой.

"И здесь вирус попадает в передрягу. Чтобы выжить, ему нужно мутировать, и эта мутация бесследно для него не проходит", - говорит профессор Оксфордского университета Филипп Голдер.

Цена такой мутации - ослабленая способность репликации, следствие которой - пониженная инфекционность.

Этот ослабленный вирус затем попадает в организм других людей, и начинается постепенный, медленный цикл его ослабления.

Профессор Голдер заявил ВВС: "Это удивительно. Видно, что способность репликации в Ботсване на 10% ниже, чем в Южной Африке, и это вдохновляет".

"Мы наблюдаем эволюцию, которая происходит на наших глазах. Удивительно, как быстро идет этот процесс", - говорит ученый.

"Вирус теряет свою способность вызывать болезнь, и это поможет нам его уничтожить", - считает профессор Голдер.

Ученые предположили, что антиретровирусные препараты также заставляют ВИЧ мутировать в более мягкие формы, атакуя в первую очередь его наиболее агрессивные разновидности.

Ученые предупредили, что, тем не менее, даже ослабленная версия вируса все еще чрезвычайно опасна и может вызвать СПИД.

Эта инфекция была обнаружена учеными еще в 1980-е годы, однако лекарства, способные приостановить течение болезни, появились сравнительно недавно. Стоят они дорого и доступны далеко не всем.

Вирус иммунодефицита перешел к человеку от обезьян, для которых это - легкая инфекция.

Профессор Эндрю Фримен из Университета Кардиффа называет это исследование "интригующим".

"Сравнивая эпидемии в Ботсване и ЮАР, исследователи смогли показать, что со временем вирус становится более слабым, - говорит ученый. - Широкое применение антиретровирусной терапии, возможно, тоже делает свой вклад, и вместе эти факторы могут помочь взять эпидемию под контроль".

Тем не менее, он подчеркнул, что пройдет еще очень много времени, прежде чем ВИЧ станет безвредным.

BBCUkrainian.com

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