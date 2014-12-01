В семьях переселенцев родились более 2 тысяч детей

17:20, 01 декабря 2014
Страна
0

Об этом сообщил в.и.о. министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец

Фото: УНИАН

В семьях временных переселенцев родились более 2 тысяч детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец.

Он отметил, что сегодня в Украине уже более 490 тыс. человек являются внутренне перемещенными лицами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter