В семьях переселенцев родились более 2 тысяч детей
17:20, 01 декабря 2014Страна
0
Об этом сообщил в.и.о. министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец
Фото: УНИАН
В семьях временных переселенцев родились более 2 тысяч детей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец.
Он отметил, что сегодня в Украине уже более 490 тыс. человек являются внутренне перемещенными лицами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter