В семьях переселенцев родились более 2 тысяч детей

В семьях временных переселенцев родились более 2 тысяч детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец.

Он отметил, что сегодня в Украине уже более 490 тыс. человек являются внутренне перемещенными лицами.