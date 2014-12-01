В Украине только каждый 3-ий ребенок получает полноценную вакцинацию

В ВОЗ обеспокоены тем, что в Украине лишь каждый третий ребенок получает полноценную вакцинацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции в Киеве председатель Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Дорит Ницин Калуски.

По ее словам, «это вопрос национальной безопасности».

В свою очередь, заместитель председателя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рудигер Лухманн назвал положительным то, что в Украине все больше людей понимают необходимость вакцинации детей. Он сказал: «Если в 2008 году лишь 28% матерей поддерживали идею вакцинации в Украине, то по состоянию на 2014 год это количество достигает уже 72%».

По словам Лухманна, проблемным является то, что «в Украине менее 50% детей получают вакцинацию от полиомиелита, а в некоторых регионах этот показатель составляет менее 40%».

«Мы пытаемся сейчас заключать различные договоры с донорами для того, чтобы получить финансирование на закупку вакцин против полиомиелита на сумму около 3 млн долларов», - сообщил Лухманн.

Он отметил, что ЮНИСЕФ приветствует «включение в коалиционное соглашение условий закупки вакцины совместно с международными партнерами и организациями».

Как сказал Лухманн, ЮНИСЕФ «подтверждает свою готовность осуществлять и способствовать такой закупке в ответ на соответствующий запрос от Министерства здравоохранения для того, чтобы спасти жизни и предоставить доступ к вакцинации детям Украины».