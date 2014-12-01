Гуманитарный штаб Ахметова объявляет набор психологов на курс обучения «Травма войны»

Цель курса: подготовить специалистов, которые помогут людям, ощутившим на себе ужас войны.

Кого мы ищем?

- бакалавр, специалист, магистр в области психологии, медицины (если медицины, то опыт работы психологического сопровождения.)

- дополнительное образование в любом направлении психотерапии желателен

- опыт работы в помогающей профессии от 2 лет обязателен

- опыт работы под супервизией от 20 часов желателен

- возраст 25-55 лет

- мотивированный и неравнодушный к острым социальным проблемам человек

Отбор на обучение проводят: Семён Глузман – психиатр, президент «Ассоциации психиатров Украины», Ирина Пинчук – директор Украинского НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МОЗ Украины, Анатолий Заболотный – директор фонда Рината Ахметова, Анна Гулевская - директор Украинского форума благотворителей, Виктория Сановская – департамент семьи и детей минсоцполитики, Виталий Панок - директор Украинского НМЦ практической психологии и социальной работы НАПН Украины ,Сергей Богданов - психолог, психоаналитик, Dr.scient.med, сотрудник НаУКМА.

Максимальное количество участников обучения - 350 человек. При отборе мы будем приветствовать тех, кто готов по прохождению курса обучать других.

Город проведения: Киев и Мариуполь (дополнительно города проведения обучения могут согласовываться с участниками)

Срок обучения: декабрь 2014 – май 2015, 180 часов, обучение модульное. Начало курса: 20 декабря 2014 г.

Формат обучения: лекции, семинары, индивидуальные занятия. Начиная с третьего модуля, в программу включена проработка полученных знаний (психологическая практика по работе с переселенцами и жителями зоны АТО) и супервизия.

Программа обучения:

Модуль 1. Введение в тему «Работа с травмой»

Модуль 2. Травма экстремальных ситуаций

Модуль 3. Семейная система. Особенности консультирования семьи

Модуль 4. Разные техники работы с детьми при различных нарушениях и на разных этапах воздействия

Модуль 5. Насилие, виктимизация, чувствительность

Модуль 6. Работа с травмой в длительном консультировании

Тренеры курса:

Людмила Петрановская, Россия -семейный психолог, автор нескольких книг, создатель Института развития семейного устройства.

Олег Романчук, Украина. Детский психиатр, психотерапевт, EMDR терапевт, директор Института психологического здоровья УКУ

Александр Венгер, Россия - детский психолог, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии. Международного университета «Дубна», доцент кафедры детской и подростковой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии РМАПО. Работал с детьми в Беслане.

Алена Лукьянчук, Украина - психолог, гештальт-терапевт. Координатор психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Особенности обучения:

Обучение бесплатно. По окончанию участникам выдается сертификат Украинского НИИ социальной и судовой психиатрии и наркологии МОЗ Украины. Обязательным условием для получения сертификата является прохождение всех модулей без пропуска и успешная сдача промежуточных и итогового контроля. Гуманитарный штаб не гарантирует помощь в трудоустройстве после окончания обучения, однако, лучшим по итогам обучения участникам будет предложено сотрудничество с Гуманитарным штабом.

Для участия в конкурсе на обучение, пожалуйста, перейдите по ссылке:

docs.google.com

Заявки на обучение принимаются до 14 декабря 2014 г.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться к координатору проекта Анастасии Коберской, email:apapoosh@fdu.org.ua, тел.: 050-367-12-94