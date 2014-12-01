Эпидемия СПИДа в Украине «стареет»

В Украине наблюдается тенденция к «старению» эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко.

Он отметил, что в эпидемию ВИЧ/СПИДа в Украине вовлекаются впервые выявленные лица уже старшего возраста.

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«Это люди 50-60 лет, которые недавно заразились ВИЧ-инфекцией через половой путь передачи. Люди, которые принимают антиретровирусную терапию, живут качественно и долго. Их продолжительность жизни возрастает. Поэтому сегодня возникает другая необходимость: в лечении сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, которые связаны не только с ВИЧ-инфекцией, но и с соматическим состоянием человека», - отметил Юрченко.