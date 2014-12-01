Экс-ректора медуниверситета им. Богомольца Москаленко взяли под домашний арест

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, Москаленко, злоупотребляя служебным положением, издавал распоряжения начислять себе ежеквартальные премии. Таким образом, с 2010 по 2014 год он незаконно завладел средствами университета на сумму почти 4 млн грн.

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В конце ноября Москаленко было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование.