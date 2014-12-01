Сегодня - Всемирный день борьбы со СПИДом

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом.

Впервые он отмечался в 1988 году после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

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В 1996 году ООН создала союз шести всемирных организаций. Названная Совместной программой Объединенных Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа (UNAIDS), программа объединяет в качестве спонсоров этого совместного проекта Детский фонд ООН, Программу ООН по развитию, Фонд ООН по вопросам народонаселения; Организацию ООН по вопросам образования, науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.

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ВИЧ-инфекция - заболевание, ослабляющее иммунитет человека, - поражает преимущественно молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Главными факторами распространения ВИЧ среди молодежи является употребление инъекционных наркотиков и незащищенные половые отношения. Между тем только каждый четвертый ВИЧ-положительный житель Украины сдал тест на ВИЧ и знает о своем ВИЧ-положительном статусе.

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, которая была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Проект "Красная ленточка" был официально начат на 45-й ежегодной церемонии вручения наград Tony Awards 2 июня 2000 года. Всем номинантам и участникам было предложено надеть такие ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект "Красная ленточка": "лента (перевернутое "V") станет символом нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая большая надежда, связанная с этим проектом - это то, что к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, эти ленты будут носить во всем мире".

По данным UNAIDS, сейчас около 35 миллионов человек живут с ВИЧ, из них 25 миллионов в Африке. Со времени открытия инфекции около 78 миллионов граждан разных стран мира стали ВИЧ-инфицированными. Половина из них умерла.

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По оценкам международных организаций, Украина имеет острейшую эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ/СПИДу в Европе и среди стран СНГ. В Украине с момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции (1987 год) по состоянию на 1 января 2013 года зарегистрировано 223 тыс. 530 случаев ВИЧ-инфицированных (из них 36 тыс. 830 детей до 14 лет), в том числе 56 тыс. 382 человека с заболеванием СПИДом, в том числе 1224 ребенка до 14 лет. Количество ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под наблюдением в учреждениях здравоохранения, составляет более 129 тыс. человек, показатель распространенности ВИЧ-инфекции - 283,6 человека на 100 тыс. населения, у более чем 24 тыс. ВИЧ-инфицированных лиц болезнь достигла конечной стадии - СПИДа.

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Показатель распространенности СПИДа составляет 52,9 человека на 100 тыс. населения. За период наблюдения с 1987 года по 2012 год 28 тыс. 498 человек умерли от заболеваний, вызванных СПИДом. По оценочным данным, в начале 2012 года в государстве проживало 230 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше, живущих с ВИЧ, что составляет 0,58% всего населения в указанной возрастной категории.